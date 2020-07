Uno de los contagiados del fútbol chileno por coronavirus rompió el silencio

Maximiliano Velazco, arquero de Cobreloa, fue uno de los contagiados que tuvo el fútbol chileno a causa del Covid-19. Luego del aislamiento respectivo, el argentino superó la molestia y en sus redes sociales dio su testimonio.

“Tuve mucho dolor de cabeza, después me llegó un resfrío, perdí el olfato y gusto. Me hice el PCR y llegó el resultado: si nos ponemos a mirar las complicaciones que tiene la gente, da temor. Ser joven, sano y deportista ayuda mucho”, dijo.

Si bien no tiene claro cómo contrajo el virus, el ex River Plate afirmó que pudo ser en una de sus salidas al supermercado o banco. “Ahora me encuentro bien, mi familia bien y yo sin síntomas. Sólo queda hacerme unos exámenes de rutina para ver si no hay secuelas. Espero ansioso volver a los entrenamientos”, cerró.