Claudio Bravo recordó su debut en “La Roja” hace 16 años

El arquero nacional Claudio Bravo, de los registros del Manchester City, recordó lo que fue su debut en la selección chilena al cumplirse en la presente jornada 16 años exactos de ese momento.

El histórico capitán del combinado, campeón en las Copa América del 2015 en el país y en la Centenario 2016 en Estados Unidos, se estrenó en el ‘Equipo de Todos’ en el 1-1 ante Paraguay por la Copa América del 2004.

“Tengo un recuerdo imborrable de aquel día. Fue cumplir un sueño que me costó mucho alcanzar. Sin embargo, la mejor conclusión de ese día fue que debía trabajar el doble para poder mantenerme por muchos años en el lugar que siempre soñé estar”, indicó en diálogo con el sitio oficial de la ‘Roja’.

“Del partido no recuerdo mucho, quizás sólo la jugada del gol. Pero me quedé con la enorme felicidad por poder representar a mi país”, agregó.

Además, el ex FC Barcelona profundizó sobre las sensaciones de poder defender la tricota nacional, señalando que “jamás me voy a quedar con algún momento en especial, ya sea un gol, una atajada, algún partido o título ganado. Mi mayor recuerdo siempre es y será que somos transmisores de emociones para todo un país. No hay nada más hermoso que poder entregarle felicidad a las personas a través de nuestra Selección. Para mí, ese es mi mayor título y satisfacción: el poder transmitirle emociones a un país entero”.

A la hora de recordar sus mejores presentaciones con el seleccionado, donde suma un total de 123 encuentros, el formado en Colo Colo dijo que “las instancias determinantes, las que te llevan a conseguir cosas importantes. Esas son las que mayor repercusión tienen en mi mente. Pero son muchas, me cuesta mucho elegir alguna en especial”.

“Pero siempre es importante recordar también las cosas negativas, las derrotas y todo lo que te ayude a no estancarse y a seguir mejorando para lograr los objetivos”, sentenció.

A la hora de hablar de los dos títulos continentales conseguidos por el combinado, Bravo señaló que ”lo que jamás se me olvidará es la felicidad de todo nuestro país. Eso es lo más maravilloso que he podido vivir como futbolista. El poder entregar alegría y felicidad junto a mis compañeros a todo un país. ¡Eso es lo máximo!”.