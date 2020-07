Mauricio Pinilla recordó el mítico palo ante Brasil y reveló: “Si esa pelota entraba, me iba a jugar al Real Madrid”

Desde el partido ante Brasil, disputado el 28 de junio de 2014 por los octavos de final de la Copa Mundial de Brasil, han pasado 2.207 días, dos títulos de Copa América y un subcampeonato de Copa Confederaciones; sin embargo, el remate de Mauricio Pinilla y que estremeció el arco de Julio César aún es tema y duele entre los hinchas.

Justamente el protagonista de esta acción dialogó con “Domingos Dominicales”, programa emitido por YouTube e hizo una particular revelación sobre cómo hubiese cambiado su vida si esa pelota entraba. “Cuando tú estás jugando un partido y tienes una jugada de un palo, pierdes la noción del tiempo y de dónde estás, si es un Mundial o no. Tomas conciencia de eso cuando llegas al camarín y piensas que si esta pelota entraba eliminábamos a los brasileños, yo me iba a jugar a Real Madrid y me compraba una mansión en Los Angeles“, dijo.

“Te pasas todos esos rollos, pero seguramente mi vida hubiera cambiado, no sé si para bien o para mal. Quizás estaría separado viviendo en un penthouse a lo Hugh Hefner, o quizás bajo un puente“, complementó el delantero de Coquimbo Unido, quien expresó que no volvió a ver la jugada en cuestión.

“Yo no veo mis partidos ni mis goles, me da vergüenza verme en televisión jugando. Es lo único que me da vergüenza, así que evito ver las jugadas y esta jugada yo nunca me he metido a revisarla. Sólo cuando me la mandan, pero cuando la veo la cambio”, cerró.