Cristóbal Jorquera recordó el día que estuvo cerca de fichar en un gigante de Europa

Una lesión de rodilla puso fin a la temporada de Cristóbal Jorquera en Turquía. Luego de ser operado en Turquía, donde defiende al Fatih Karagümrük de la segunda división, el chileno comenzó un largo proceso de recuperación que podría tenerlo de vuelta a la actividad durante el primer trimestre de 2021.

El nacional conversó con Deportes en Agricultura y recordó algunos momentos de su carrera, como por ejemplo cuando estuvo cerca de fichar en el AC Milán a inicios de la década anterior. “AC Milan le preguntó al Genoa mi precio, pero seguro que el club pidió una plata estratosférica por mí, más aún cuando yo llevaba un poco más de seis meses, y por eso no se dio. Hubiese sido bonito jugar ahí, pero ahora sólo queda como un bonito recuerdo“, dijo.

El mediocampista también rememoró sus inicios en Colo Colo y las eternas comparaciones con Jorge Valdivia en la era dirigida por Claudio Borghi. “Se me hizo una mochila, pero en el momento tenía 17 años y no lo sentía. Después me tocó hacer la vuelta de tomar experiencia en otros clubes para volver a Colo Colo y lo hice de buena forma, lo que significó que me fuese a Italia, pero sin duda a los 17 años no estaba preparado para asumir el protagonismo”, expresó.

El ex Palestino, además, contó los motivos que lo alejaron de la Roja pese a su regularidad en Europa. “Con Borghi fui constantemente llamado a la Roja, pero luego con Sampaoli tuvo problemas, porque decidí venir a jugar a Turquía. Después del Mundial (Brasil 2014) mantuve contactos con él y por algunas lesiones no pude jugar”, argumentó.