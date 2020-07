Claudio Bravo sigue con problemas musculares y se quedó sin semifinal de la FA Cup

Desde que llegó Ederson hace dos temporadas, la participación de Claudio Bravo en el Manchester se limitó a la Carabao Cup y FA Cup con importantes resultados y actuaciones rutilantes, sobre todo en las definiciones a penales.

Bajo ese argumento, se esperaba que el chileno fuese titular en la semifinal del torneo más antiguo de Inglaterra frente al Arsenal, sin embargo, esto no será posible.

Josep Guardiola, técnico de los celestes, confirmó que el arquero no será considerado por una lesión. “Jugaremos con Ederson, ya que Claudio Bravo tiene unos pequeños problemas musculares. Por eso no estuvo en el banquillo en los últimos partidos y mañana no podrá jugar”, sostuvo.

Precisamente las dificultades físicas se convirtieron en una constante para el guardavallas desde el regreso a la acción en Inglaterra luego del confinamiento y suspensión de la actividad producto del coronavirus.

PEP 💬 We are playing @edersonmoraes93. @C1audioBravo is a little bit injured. In the last days he was not on bench – he has muscular problems and can’t play tomorrow.

— Manchester City (@ManCity) July 17, 2020