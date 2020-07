Daniel Morón recordó su paso por la dirigencia de Colo Colo y reveló que aún no habla con los referentes

Luego de dos años en la dirigencia de Blanco y Negro en su calidad de representante de Club Social y Deportivo Colo Colo, Daniel Morón se alejó del fútbol y ahora incursiona con un emprendimiento de repartición de alimentos en la Isla de Chiloé, donde según cuenta a Deportes en Agricultura, cuenta con una buena clientela.

Con este mismo medio el ex directivo analizó su paso por la regencia alba. “Yo estoy tranquilo por el tema de la toma de decisiones, aparte esta no fue una decisión producto de un momento para otro; estaba acordado en enero que yo salía del directorio. El Club Social buscó la imagen de una ex jugador que buscara darle más visibilidad al CSD, que se veía como el hermano pobre de la concesionaria“, expresó.

“El CSD adquirió esa visibilidad y preponderacia, se tomaron decisiones en las cuales los directores del CSD pasaron a ser determinantes y eso lo puso en una vitrina en la cual no estaba y se logró lo que se buscaba. Ahora el club necesitaba darle más preponderacia a otra área y por eso entró José Miguel (Sanhueza), un chico muy capaz que será un gran aporte para el directorio”, sumó el ex campeón de América, quien abordó el conflicto entre la dirigencia y los jugadores del “Cacique”.

“Coincidió con el tema de los sueldos, las discusiones… salí muy bien, estoy contento con el rol que tuve, no cualquiera lo tiene.Cerré un ciclo en un club al cual quiero muchísimo, me sentí respetado, empoderado, escuchado y esas cosas tienen un sentido muy importante“, dijo.

El “Loro” también reveló que aún no conversa con los referentes del plantel tras la disyuntiva anteriormente citada. “El tema del emprendimiento me consume mucho tiempo. No he tenido tiempo (para hablar), pero seguramente en algún momento el fútbol nos dará la capacidad de encontrarnos, pero yo soy admirador de Esteban Paredes y los jugadores“, cerró.