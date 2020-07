Otro campeón del mundo con Alemania anunció su retiro del fútbol

Durante este viernes el fútbol alemán se remeció con el anunció de André Schürrle, quien hasta hace poco defendió al Spartak de Moscú.

En diálogo con Der Spiegel, el delantero anunció su retiro de la actividad con sólo 29 años. “Llevo tiempo madurando esta decisión, no necesito más aplausos“, sostuvo.

“Los bajos se convirtieron en más bajos y los altos cada vez son más escasos. Tienes que cumplir ciertas normas para sobrevivir en el sector, si no pierdes tu trabajo y no lo recuperas. La vulnerabilidad y la debilidad no existen”, expuso el atacante, quien fue miembro del plantel que ganó la Copa Mundial de Brasil 2014.

“Todo el dinero que llegué a ganar es un gran alivio“, cerró el oriundo de Ludwigshafen, quien defendió las camisetas de Mainz 05, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburgo, Borusia Dortmund, Fulham y Spartak de Moscú.

Así las cosas, André Schürrle se convirtió en el sexto seleccionado germano que conquistó el trofeo planetario en dejar la actividad tras Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Per Mertesacker y Roman Weidenfeller.