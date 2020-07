Duras críticas para el “Chapa”: Nicolás Castillo encendió las redes sociales con áspero mensaje

Durante la semana José Pedro Fuenzalida, capitán de Universidad Católica, dialogó con DirecTV y comparó a los tres equipos más populares del fútbol chileno. “Colo Colo es el más grande y popular del país y no lo digo yo, lo dice la historia y los títulos. Después, según lo que creo, Universidad Católica es lejos la mejor institución y la U, para mí, en tema de hinchada, tiene la más grande del país. Son cosas que uno opina y generan controversias”, dijo.

Sin embargo, los dichos del extremo no cayeron muy bien en las huestes cruzadas. Nicolás Castillo, delantero del Club América y formado en los estudiantiles, encendió las redes sociales con un potente mensaje que muchos consideraron como una reacción a las declaraciones del bicampeón de América.

“El capitán tiene que tener la convicción de que defiende los colores más importantes. No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas. Por respeto al club y a su gente. Da igual con quien compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos. ¡Esto es Católica CTM!“, publicó en Instagram.

Minutos después el renquino subió otro texto a sus “stories” de la red social. “Jajajá, toda la contra a su favor. Por mi equipo y por mi gente contra quien sea”, cerró.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios hinchas, tanto de la UC como de otros clubes, mostraron su rechazo a los dichos de Castillo.