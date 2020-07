“Ha sido una gran inspiración”: ex técnico de la U reflejó su respeto hacia Marcelo Bielsa y reveló desconocida anécdota

Marcelo Bielsa es el hombre del momento en la EFL Championship de Inglaterra. El rosarino logró el ascenso a la Premier League junto al Leeds United y de no haber inconvenientes, enfrentará en la próxima temporada a clubes como Liverpool, Manchester United, Arsenal y Chelsea, por mencionar a los más importantes.

En medio de la euforia por el hito mencionado, Sebastián Beccacece recordó una anécdota vivida con el “Loco” hace casi una década. “Yo nunca tuve la opción de poder llamarlo, pero cuando nosotros (con Sampaoli) nos consagramos con Universidad de Chile el 2011 él (Bielsa) me llamó y me dijo unas muy bonitas palabras“, contó en diálogo con Fox Sports radio.

“Nosotros tenemos una historia larga, porque el 2007 justo coincidimos en un avión, cuando yo había perdido a mi papá, y es una persona muy sensible, muy humana, tiene muchos valores que yo considero que son valiosos. Para mí ha sido una gran inspiración”, complementó el DT de Racing Club, quien recalcó su admiración hacia Bielsa.

“No he visto todos los partidos del Leeds, pero evidentemente me gusta que pueda concretar. Siempre he dicho que soy un admirador, que es un persona de referencia. Mantengo mi admiración, mi respeto y admiración por él“, cerró.