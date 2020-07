La “polémica” Fuenzalida-Castillo salpicó a los hinchas de Universidad Católica

La historia es así: José Pedro Fuenzalida, capitán de Universidad Católica, conversó con DirecTV en la semana y realizó una comparación entre los tres equipos más populares del fútbol chileno. “Colo Colo es el más grande y popular del país y no lo digo yo, lo dice la historia y los títulos. Después, según lo que creo, Universidad Católica es lejos la mejor institución y la U, para mí, en tema de hinchada, tiene la más grande del país. Son cosas que uno opina y generan controversias”, dijo.

Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por Nicolás Castillo, quien sin nombrar al “Chapa” lo criticó duramente. “No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas. Por respeto al club y a su gente. Da igual con quien compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja“, escribió el delantero.

Justamente esta polémica entre ambos referentes precordilleranos “salpicó” a los hinchas, quienes en sus redes sociales tomaron posturas a favor de uno y otro.

Por ejemplo, el Instagram de José Pedro Fuenzalida tuvo muchos comentarios en los cuales le pedían que entregara la jineta y se la diera a otro compañero de equipo. El bicampeón de América respondió a los emplazamientos de los hincha de correcta manera.

Por su parte el atacante del Club América no fue tan gentil y se tomó tiempo para replicar a algunos de sus detractores.