El coronavirus “golpeó” a uno de los eventos más importantes del fútbol mundial

Si no fuera suficiente con las postergaciones de la Copa América, Eurocopa, Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos, la situación de la pandemia del coronavirus golpeó a una de las ceremonias más importantes del planeta fútbol.

El grupo L’Equipe, al cual pertenece la revista France Football y encargada de la organización del Balón de Oro (Ballon d’Or) desde 1956, confirmó la cancelación de la edición 2020 del galardón.

“En términos deportivos, solo dos meses (enero y febrero) son poco suficientes para valorar, evaluar y juzgar, dado que hubo muchos partidos que no tuvieron lugar o tendrán lugar en otras condiciones. Además, las cinco sustituciones y el Eight Fout en la UEFA Champions League nos condicionan. No es una decisión que nos haya gustado”, comunicó la entidad.

De todas formas, el prestigioso medio designará el equipo de la temporada a final de año con la habitual votación de los 180 jurados a nivel mundial.