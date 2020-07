Walter Montillo y su fallido retorno a la U en 2017: “Se me faltó mucho el respeto”

Este martes Pelota Parada de CDF, tuvo un invitado de lujo como Walter Montillo, jugador de Universidad de Chile, que conversó con el panel, refiriéndose a varios temas, entre ellos el retorno a los entrenamientos.

El ídolo azul también se refirió al segundo paso que está viviendo en el equipo universitario, el cual se pudo haber gestado antes, pero debido a decisiones dirigenciales, no se dio en con anterioridad

Sobre ese tema, Montillo confesó haberse sentido pasado a llevar, particularmente cuando el otrora gerente deportivo del club, Ronald Fuentes, descartó la opción de ficharlo por la edad. “Se me ha faltado mucho el respeto”.

“Que venga una persona ‘X’, que yo no conozco y me diga que estoy viejo y que ya no estoy para jugar, lo siento como una falta de respeto muy grande para mí. Dejé una huella y una marca, siempre con mucho profesionalismo y con el perfil bajo. No me gusta salir en los medios ni matar a nadie públicamente. Me sentí mal de que gente dijera que ‘Montillo ya no puede jugar’”, agregó.

“Me pone mal, no lo pueden hacer con ningún jugador de fútbol. Ahora me llaman y me piden que me quede un año más. Nunca hay que hablar mal de las personas y menos cuando no conoces la manera en que trabajan. Nunca me rebajaría a faltarle el respeto a un entrenador o gerente deportivo. Trato de hacer mi trabajo de la mejor manera. Si no se dio mi vuelta antes se lo perdieron. Le agradezco mucho a Caputto que fue quien reinició la gestión. Estoy muy feliz con esta camiseta nuevamente”, cerró.

El anhelo de volver a gritar campeón

Entre otros temas, el ex Santos de Brasil se refirió a uno de los anhelos que espera conseguir en esta nueva etapa en el club, como es ser campeón. “Quiero ser campeón nuevamente con la U. Estoy confiado que, con este grupo de jugadores, la U puede llegar a pelear este torneo hasta el final. Estamos lejos aún de Católica, un equipo que viene armado desde hace mucho tiempo y se ha perfeccionado con Holan. Pero soy optimista y espero llegar al final del torneo peleando”.

Para concluir, “La Ardilla” se refirió al libro que comenzó a escribir, cuyo prólogo fue redactado por Neymar, con quien compartió camarín en Brasil. Al respecto, Montillo confesó que mantiene una buena relación con el delantero del PSG, con quien habla de vez en cuando.

“Es una persona a la que quiero mucho. Importante en mi carrera futbolística, compartimos momentos muy gratos en Santos. También ha tenido un muy buen trato con mi familia. Le conté de la idea del libro y me mandó el prólogo, con frases muy lindas”, finalizó.