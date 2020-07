Vidangossy y la traba psicológica que truncó su carrera: “Tuve un exceso de pensamientos negativos diciéndome que no sirvo”

Un tercer lugar a nivel planetario junto a la Roja Sub 20 en Canadá 2007 y pasos por Unión Española, Villarreal y Almería de España; Audax Italiano, Everton, Ñublense, Ceará de Brasil, San Luis de Quillota, Deportes La Serena, Colo Colo, Palestino, Jaguares de Chiapas y Pumas UNAM en México; Deportes Melipilla y Deportes Valdivia son parte del extenso currículum que tiene la carrera de Mathías Vidangossy (33).

Si bien para muchos era uno de los mejores jugadores del combinado nacional que deslumbró en suelo canadiense hace 13 años, su trayectoria estuvo lejos de la atención que sí recibieron compañeros como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Mauricio Isla y Gary Medel. ¿El motivo? En diálogo con Deportes en Agricultura, el extremo por la derecha lo detalló. “Puedo decir con seguridad que si la cabeza no está bien es muy difícil salir adelante. Siempre digo que tuve este golpe anímico después del Mundial al ir a España y no poder jugar, eso fue muy difícil y que me costó mucho tiempo revertir” dijo.

El ex hispano, además, reveló el fuerte bajón anímico que lo afectó de sobremanera en su desarrollo profesional. “Me tocó llegar a Everton, Audax Italiano y en esos dos equipos me tocó ser banca. Entonces me siguió pesando en el tema anímico, tuve un exceso de pensamientos negativos diciéndome “no sirvo, no sirvo”. Me pasó la cuenta, muchas veces la mentalidad del que “no sirvo”ganaba en querer disfrutar un partido“, expresó.

“Estoy tocando puertas para jugar en un equipo para poder disfrutar y reencontrar esa alegría por jugar, que la perdí durante mi camino futbolístico”, complementó Vidangossy, quien busca club. “He tocado las puertas para ver si existe algún interés, pero no hay nada seguro. Estoy buscando la oportunidad para mostrar que estoy bien y poder disfrutar del fútbol estos últimos años”, cerró.