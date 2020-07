Christian Bravo y duelo de Copa Libertadores con Peñarol: “Ya nos estamos preparando para enfrentar a Colo Colo”

El delantero chileno de Peñarol, Christian Bravo, anticipó lo que será la visita del cuadro uruguayo a Colo Colo, el 15 de septiembre en el Estadio Monumental, en cruce por la tercera jornada del Grupo C de la Copa Libertadores 2020.

A la hora de referirse al cruce internacional con los pupilos de Gualberto Jara, el extremo de 26 años recordó cuando visitaba el recinto de los albos defendiendo a Universidad Católica.

“Obviamente que es lindo jugar contra Colo Colo. Siempre fue una motivación extra, porque vestía la camiseta cruzada y eso me motivaba a ganarle a un archirrival directo. Por mí, quiero ir a jugar, aunque no sea con gente, pero la motivación de ir al Monumental me permite tomarlo con toda seriedad”, expresó en diálogo con CDF.

Además, el oriundo de Iquique afirmó que el cuadro aurinegro de Montevideo ya se prepara para el choque con el ‘Cacique’, con el fin de rescatar un buen resultado desde Pedrero.

“Nos estamos preparando para ese partido y llevamos un mes y medio entrenando con normalidad, aunque tomando las precauciones necesarias. A los jugadores no nos han dicho nada al respecto de las normativas si viajamos por Libertadores”, apuntó.

En cuanto a la importancia del certamen continental de club, que los ‘carboneros’ han ganado en cinco ocasiones, Bravo dijo que “quiero ir a jugar esta Copa, que para el futbolista es importante, más aquí en Peñarol, que se toma mucha importancia. Estamos con la disposición máxima para viajar e iremos con todo para jugar este partido”.

Por último, Bravo destacó el tener de entrenador a Diego Forlán, ex mundialista con la selección de Uruguay, ganador de dos títulos con Peñarol y ex jugador del United y el Atlético de Madrid.

“Se mete con nosotros a trabajar y no hay nada mejor que tener un técnico que fue jugador, porque entiende mucho y ve cosas que también notamos quienes jugamos en la cancha. Como persona, nada que decir”, sentenció.

Los cuatro equipos del Grupo C están igualados con tres puntos, luego de las primeras dos jornadas. Peñarol se inclinó 1-0 ante Atlético Parananese en Brasil y luego venció por la mínima a Jorge Wilstermann de Bolivia en suelo charrúa.