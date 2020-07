Mauricio Pinilla le cierra las puertas a la ‘U’: “Terminaré mi carrera en Coquimbo”

Mauricio Pinilla, delantero de Coquimbo Unido, cerró este viernes toda posibilidad de volver a Universidad de Chile y cerrar su carrera en el cuadro azul, club donde se formó, debutó profesionalmente en el 2002 y que ha defendido en tres períodos.

El ariete de 36 años ha defendido la casaquilla del elenco colegial de 2002 a 2004, en el 2007 y de 2017 a 2018, registrando 40 goles en 75 partidos.

Consultado por un posible retorno a la ‘U’ y colgar los botines allí, ‘Pinigol’ declaró en rueda de prensa que “no, la verdad que para mí es un tema cerrado. Terminaré mi carrera por ahora en Coquimbo. Estoy muy contento acá y mi familia también”.

“Vamos a tratar de seguir. El fútbol tiene dinámicas que uno no sabe lo que puede pasar, pero hoy día me siento contento, feliz y muy agradecido de esta ciudad y de este club”, agregó el jugador ‘pirata’.

Respecto a su vínculo con los aurinegros y las proyecciones en su carrera, el experimentado atacante dijo que “tengo contrato este y un año más, pretendo cumplirlo, me siento bien físicamente todavía. Y en el momento en que me sienta un cacho voy a ser el primero en darme cuenta. Quiero retirarme del fútbol, no que el fútbol me retire. Siento que todavía puedo aportar, lo he demostrado en los partidos, en mis últimas actuaciones. Así que mientras tenga esas ganas de todavía levantarme, disfrutar del entrenamiento, del fútbol y con pasión, voy a seguir jugando, aunque tenga 36, 37, 38, depende”.

Para terminar, el ex Atalanta, Genoa y Cagliari se refirió a sus deseos de volver a vestir la casaquilla de la ‘Roja’ y sobre la posibilidad que el arquero Johnny Herrera, hoy en Everton, pueda terminar su carrera en la ‘U’.

En cuanto a la opción de regresar al ‘Equipo de Todos’, Pinilla dijo que “mientras me mantenga activo y crea que pueda ser un aporte, voy a estar disponible para ir a una libre elección del entrenador si es que quiere contar conmigo. Ahora eso no va a pasar por una decisión mía, va a pasar por una decisión del entrenador. Si en el momento puedo colaborar con algo voy a estar siempre disponible. Sería una linda oportunidad de mis últimos años de carrera ponerme la camiseta de la Selección nuevamente”.

Ante la situación de Herrera, el ariete dijo que “ojalá que Johnny pueda volver a cerrar su carrera a Universidad de Chile. Creo que se lo merece, porque es el multicampeón, el jugador que ha dejado más huella en el club en cuanto a resultados y sería lindo que él pudiera volver. Sería lindo enfrentarlo como rival cuando juegue la ‘U’ contra Coquimbo”.