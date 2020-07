Luis Marín responde a los cuestionamientos hacia el Sifup: “Que se diga que cerramos las puertas para dialogar es falso”

Información de Cristian Alvarado

Durante la mañana de este miércoles Roberto “Tomatín” Rojas, ex arquero y multicampeón con Universidad de Chile, dialogó con Deportes en Agricultura y abordó la polémica con el Sifup respecto a la carta privada que fue enviada a más de 300 ex futbolistas donde se afirmó que los destinatarios del correo “no son miembros” del gremio por estar retirados. “Si el Sifup no ha entregado información, quizás será su estrategia o modo de actuar. Nosotros pedimos transparencia“, dijo.

La respuesta por parte de la entidad sindical llegó esta tarde y en conversación con este medio, el secretario general Luis Marín sostuvo que las puertas “están abiertas” para todas las posturas. “Tuvimos una reunión de más de una hora con Roberto Rojas, Luis Fuentes y Rodrigo Pérez, hubo opiniones que no fueron las mismas que nosotros y quedamos con la claridad del proyecto que hemos manejado hace mucho tiempo y que ha sido público”, dijo.

El ex seleccionado, además, abordó que las puertas jamás se han cerrado para las conversaciones entre las partes. “En esa reunión quedó el compromiso de volver a reunirnos, trabajar con distintas ideas que beneficien a los futbolistas que lo están pasando mal. Quedó en acta y después de eso hubo una entrevista a (Marcelo) Zunino donde dijo que se le cerró la puerta. Eso no es cierto, que se diga que cerramos la puerta es falso y por el lado nuestro está un poco más claro“, expresó.

“Estamos trabajando súper claro con una corporación que lleva tres años en actividad y que tiene una labor social con algunos jugadores. Hay un error en base al discurso que es querer instaurar algo que no es cierto“, complementó el ex arquero, quien argumentó que todo el proceso ha sido transparente. “Hemos seguido con lo que estamos haciendo y si no se siguió conversando, no fue por parte nuestra. Las puertas siempre han estado abiertas, nunca se les han cerrado a nadie”, cerró.