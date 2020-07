Prensa de Inglaterra: “Alexis Sánchez no ve el sentido de volver a Manchester, está feliz donde está”

Alexis Sánchez estaría viviendo sus últimos días en el Inter de Milán y si bien las pretensiones del club italiano es retenerlo para disputar la UEFA Europa League, en Manchester lo querrían de vuelta para que cumpla los dos años que le restan de contrato.

Este jueves, el diario Daily Mirror reveló que el deseo del chileno es continuar en Italia y que no se le pasa por la cabeza regresar a Inglaterra. “Alexis no ve el sentido de volver a Manchester. Está feliz donde está. Simplemente no funcionó para él en el United y quiere que el club acepte que quiere irse“, citó.

La misma publicación expresó que la escuadra de Old Trafford “no está preparada para dejar partir a Sánchez. Aún creen que todavía podría tener algo que ofrecer y entregar al lado de Solskjaer“.

Hay que recordar que desde el regreso de la Serie A, el tocopillano ha marcado tres goles y aportada siete asistencias. Además, ha alternado de manera contante con Romelu Lukaku o Lautaro Martínez.

De momento Inter de Milán estaría dispuesto a pagarle 20 millones de euros al Manchester United por la carta del seleccionado nacional, quien en los últimos días habría aceptado una rebaja salarial, cuestión que ayudaría en las tratativas.