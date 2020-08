“El camarín de la Roja no está roto; entre Vidal y Bravo no hay problemas”

Pablo Milad, nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), dialogó con el programa “Conversando en Casa” y abordó los supuestos conflictos al interior del camarín de la Roja, en específico el de Claudio Bravo con Arturo Vidal.

Hay que recordar que tras la eliminación del proceso clasificatorio al Mundial de Rusia 2018, se revelaron las diferencias entre ambos referentes y si bien coincidieron en las recientes nóminas, no han dialogado.

“El camarín no está roto como se dice, en el camarín hay una buena relación. Mediáticamente se ha hablado mucho de la relación entre Arturo (Vidal) y Claudio (Bravo), pero internamente ellos no tienen problemas, no se ha provocado una división dentro del camarín”, sostuvo el dirigente.

“Tenemos que unificar fuerza, pensar positivo y ayudar al técnico Reinaldo Rueda con todos los seleccionados para que nos vaya bien“, complementó el directivo, quien anunció que se reunirá con los miembros del plantel. “Lo tengo programado. He viajado mucho tiempo con ellos, con algunos he intercambiado palabra y con otros nada“, cerró.