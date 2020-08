Leyenda del fútbol español anunció su retiro: “Ha llegado el momento de decir adiós”

Durante este martes y mediante un comunicado, el arquero Iker Casillas anunció su retiro del fútbol.

A los 39 años, el hasta hoy jugador del Porto cerró una carrera brillante y llena de logros que lo llevaron a lo más alto del balompié hispano a nivel de clubes y selección. “Hoy es uno de los días más importantes y, a la vez, difíciles de mi vida deportiva: ha llegado el momento de decir adiós“, expresó.

El “Santo” debutó en 1999 con el Real Madrid, cuadro del cual es emblema y donde consiguió 11 títulos nacionales y ocho internacionales. Además, con el conjunto portugués levantó cuatro trofeos locales.

Sin embargo, su consagración máxima llegó con España: ganó dos Eurocopa (2008, 2012) y la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, donde fue pilar importante a lo largo de toda la campaña.

👋 Iker Casillas = the best goalkeeper you’ve seen?

Three-time winner 🏆🏆🏆

Most clean sheets in UCL history 🚫

1st player to feature in 20 seasons 🔝

Record 177 appearances 👏

2nd player ever to claim 100 wins in #UCL@IkerCasillas 🧤 https://t.co/iy8UJhzIKa pic.twitter.com/RbPqmyKIkD

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 4, 2020