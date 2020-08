Portal inglés calificó como “fracaso” la etapa de Alexis Sánchez en el Manchester United

Si bien restan detalles en las negociaciones entre Manchester United e Inter de Milán por Alexis Sánchez para que los italianos se queden con la totalidad del pase, en Inglaterra evaluaron el paso del chileno por Old Trafford.

Así al menos lo publicó “Oddschanger“, portal que calificó como “fracaso” el periplo del tocopillano por el cuadro rojo. “¿Puede considerarse el paso de Alexis Sánchez por Manchester United como el peor fracaso en la historia de la Premier League? Se estima que el club gastó al menos 45 millones de libras en salarios“, detalló la publicación.

Hay que recordar que el chileno llegó a los “Diablos Rojos” en enero de 2018 procedente del Arsenal. En 45 partidos anotó sólo cinco goles, no ganó títulos y lidió de manera constante con las lesiones e irregularidad.

Can Alexis Sanchez’s time at Manchester United be classed as the biggest Premier League flop of all-time?

It’s estimated that he cost the club upwards of £45 million in wages. 😳 pic.twitter.com/UNMRmeWPbr

— Oddschanger (@Oddschanger) August 4, 2020