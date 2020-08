Director ejecutivo del Inter de Milán confirmó acuerdo por Alexis Sánchez

Giuseppe Marotta, director ejecutivo del Inter de Milán, confirmó lo que durante los últimos días era un secreto a voces: el cuadro italiano alcanzó un acuerdo con el Manchester United para quedarse con la carta de Alexis Sánchez.

En conversación con Sky Sports, el dirigente anunció la noticia. “Firmaremos a Alexis Sánchez en un acuerdo permanente. Anunciaremos el acuerdo mañana con una declaración oficial“, sostuvo.

Si bien no detalló los montos de la operación, es un hecho que el chileno continuará su carrera en Lombardía.

