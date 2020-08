Johnny Herrera no olvida su salida de la U: "Si no fuera por un par de chantas..."

Luego de una segunda etapa que duró ocho años y estuvo llena de éxitos deportivos, Johnny Herrera abandonó Universidad de Chile en diciembre de 2019 y recaló en Everton de Viña del Mar, cuadro que defendió en la primera década del siglo.

Sin embargo, y pese a que antes de la suspensión del Campeonato Nacional producto de la pandemia gozaba de un buen pasar en la Ciudad Jardín, el angolino no olvida su salida de los azules y así lo reflejó en diálogo con “Siempre pasa algo”. “Yo voy a ser un eterno agradecido del club, llegué a los 13 años, tuve un paso muy exitoso… De alguna forma soy el futbolista con más campeonatos en la historia del club, con más partidos también”, dijo.

Fiel a su estilo, el arquero no se guardó nada y “disparó” contra quienes lo sacaron del equipo universitario. “Si no fuera por el estallido, la pandemia y un par de chantas que llegaron a la U, seguiría jugando ahí…“, expresó.

De todas maneras reconoció que está contento en la escuadra viñamarina. “Estamos en Everton, feliz. Uno se mira al espejo, mira el carnet y tengo 39 años y mis compañeros me lo dicen. Estoy bien físicamente entrenando a fondo y dan ganas de seguir. Me queda todavía, hasta que no me aburra seguiré atajando”, finalizó.