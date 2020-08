Sifup apoyará a los jugadores despedidos de San Marcos: “La verdad de los hechos no es como se cuenta”

Tres jugadores de San Marcos de Arica ha estado en la palestra luego de ser despedidos por no respetar las normas sanitarias respecto al desplazamiento entre hogar y centro de entrenamiento, de acuerdo a lo informado por el club mediante un escrito. La polémica, incluso, fue comentada por la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, quien condenó la situación.

Luis Marín, secretario general del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), abordó el caso con Deportes en Agricultura y expresó su apoyo a los deportistas. “Gamadiel (García, presidente de la entidad) conversó con Carlos ferry (presidente del club) y hay antecedentes que no vale la pena ventilar. Lo que nos comentaron los jugadores no es la realidad que dio el club en el comunicado”, dijo.

“Nosotros nos comunicamos con los jugadores involucrados; obviamente apoyaremos a los jugadores en esta situación“, complementó el ex arquero, quien deslizó una crítica a los dichos de la secretaria de Estado. “Hoy la ministra conversó sobre lo mismo y ella a nosotros no nos ha llamado. Quizás se dejó llevar por el comunicado del club; conversaremos con quien corresponda y veremos la mejor solución, pero la verdad de los hechos no es como se cuenta“, manifestó.

“Me extraña muchísimo las palabras de la ministra y no quiero ahondar mucho en el tema para no entrar en una problemática. Sabemos lo que pasó y conversamos con la dirigencia del club antes de la publicación de la carta. Nosotros tenemos la claridad de los hechos, no hubo conspiración y los jugadores han sido respetuosos“, cerró Luis Marín.