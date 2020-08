Claudio Bravo no le cierra las puertas a la política: “Me gustaría tener alguna opción”

Claudio Bravo dialogó con el streaming de Instagram “Mujeres con opinión” y habló de algunos proyectos que tiene en mente una vez que termine su exitosa carrera. Bajo esa premisa, el arquero del Manchester City no descartó dedicarse al servicio público.

“Quiero realizar un máster en gestión deportiva. También me gustaría tener alguna opción en la política, porque me gusta mucho la parte de poder ayudar a los demás“, expresó.

“Poder realizar algunas cosas que he visto en Europa para implementar en Chile. El país tiene la capacidad de poder hacer muchas cosas, pero a veces nos quedamos cortos”, complementó el oriundo de Viluco, quien ve difícil la opción de volver a ser dirigido por Marcelo Bielsa. “Difícil que se dé la posibilidad, conociendo cuál es su trabajo, cuáles son sus desafíos. No me veo firmando en un lugar por cuatro o cinco temporadas. Es muy lejana la posibilidad“, dijo.

Sobre esto mismo, el guardavallas también se refirió al supuesto interés del Real Betis de Manuel Pellegrini. “Es una institución que tiene una gran historia en España, muchos aficionados, son clubes que a cualquier jugador le llama la atención, imagina lo que significa Betis ahora con un gran técnico como es Manuel”, sentenció.