Pinilla descartó volver a la U y deslizó una crítica al fútbol formativo de la institución

Antes de la paralización del Campeonato Nacional por la pandemia del coronavirus, Mauricio Pinilla gozaba de un buen momento en Coquimbo Unido. Sin embargo, siempre ha rondado la pregunta respecto a que si volverá a Universidad de Chile, cuadro del cual salió con polémica en julio de 2018.

En conversación con el portal “En Cancha”, el sanmiguelino lo descartó de manera tajante. “Siempre seré hincha de la U, toda la vida, pero el tema futbolístico está bastante sucio en el camino. He sido uno de los más perjudicados, pero hoy estoy donde quiero estar y la gente quiere que esté. Estoy muy contento acá (Coquimbo Unido) y lo poquito de carrera que me queda quiero disfrutarlo siendo feliz, estoy en un momento de tranquilidad”, expuso.

“Eso no quita que voy a ser siempre hincha de la U, pero uno en el camino se encuentra con personas que pueden producir problemas y no es lo ideal“, complementó el atacante, quien deslizó una crítica hacia el modelo formativo de los universitarios. “Me parece inédito que la U no haya podido potenciar ni formar jugadores de primer nivel en los últimos años, son contados con una mano los jugadores que han salido de ahí y sido exitosos en el primer nivel. La U debería ser un club que forma y venda“, expresó.

Bajo ese mismo punto, Pinilla recordó algunos aspectos de su caótica salida de los azules. “Ha habido personas puestas en lugares que no tienen nada que hacer y eso produce este nivel de consecuencias. En mi caso hubo un desgaste con dirigentes que en su momento tenían otras intenciones y no estaba de acuerdo con mantener esa situación”, finalizó.