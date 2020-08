“En Chile no han valorado lo suficiente a Manuel Pellegrini; lo que ha logrado es maravilloso”

Hace algunas semanas Manuel Pellegrini dejó siete meses de inactividad y asumió en el Real Betis, lo que será su cuarto desafío en La Liga tras sus pasos por Villarreal (2004-09), Real Madrid (2009-10) y Málaga (2010-13). A lo anterior se suma la llegada del director deportivo Antonio Cordón, quien ya trabajó con el DT hace algunos años.

Esta dupla ha generado muchas expectativas entre los hinchas béticos, quienes están ilusionados con lograr la clasificación a alguno de los dos torneos internacionales de la UEFA, como también los halagos de varios de sus colegas.

César Farías, ex técnico de la Selección de Venezuela, dialogó con el streaming “Conversando en casa” y llenó de elogios al nacional. “Tiene una imagen única fuera de la cancha y esto lo voy a decir con respeto: creo que en Chile no han valorado, porque a lo mejor está fuera de sus expectativas. Como personaje chileno no le han dado la importancia que tiene; para mí lo que ha logrado es maravilloso”, cerró.