Leyenda del FC Barcelona pide que Arturo Vidal se quede: “Tiene la confianza, no es necesario cambiarse”

Nadie ha quedado indiferente con el buen retorno que tuvo el volante chileno Arturo Vidal al FC Barcelona. El “King” se ganó el puesto de titular en el cuadro culé, la prensa española delira con su entrega y el cariño de los aficionados culés cada día se hace notar.

En ese contexto, uno de los históricos jugadores del cuadro blaugrana, el brasileño Rivaldo, aseguró que el formando en Colo Colo debe quedarse en España y no partir al Inter de Milán, equipo con el que se le vincula desde principios del 2020.

“Es bueno tener a un jugador como Vidal. Tiene que quedarse en el Barcelona. El Barca es el Barca. Tiene la confianza de la prensa, de los aficionados, entonces, no es necesario cambiarse (…) Siempre me ha gustado la manera que juega, es un jugador que tiene ganas, pone el corazón al jugar cada partido, eso me gusta. Las cosas le están saliendo muy bien, marcando muchos goles importantes. Ha jugado muy bien, me gusta mucho“, destacó en conversación con CDF.

El ex seleccionado de la verde-amarela, adelantó además el choque del equipo dirigido por Quique Setién, frente al Napoli, en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Rivaldo, explicó: “Es un partido difícil, porque se juega sin aficionados. Hay que intentar sacar la victoria. Tengo mucha confianza en que Barcelona conseguirá la victoria. No es fácil, porque será un ambiente diferente sin los hinchas. Si el Barca pierde, creo que Setién ya no es el técnico indicado para el equipo en la próxima temporada”, cerró.

Cabe señalar que, Arturo Vidal y el FC Barcelona se medirán este sábado a las 15 horas ante el Napoli de Italia, por el partido válido por los octavos de final de vuelta de la Champions League.