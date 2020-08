Dedican nota a Arturo Vidal apuntando a su obsesión por ganar la Champions League

El diario El País de España le dedicó una nota al mediocampista Arturo Vidal, apuntando a la “obsesión” que presenta el chileno en ganar la Champions League.

Tras no poder alcanzar la ‘Orejona’ con la Juventus y el Bayern Múnich, el ‘King’ ahora tiene en el FC Barcelona la oportunidad de alcanzar su gran sueño como futbolista: Ganar la Liga de Campeones.

La publicación titula la nota con “el tatuaje que le falta“. El equipo dirigido por Quique Setién ya se encuentra en cuartos de final de la actual Champions y por el paso a semifinales deberá enfrentar el viernes a Bayern Múnich, ex equipo de Vidal.

“Se pintó la Copa América con la bandera de su país en 2015. Pero tiene un lugar reservado. ‘Ese lo guardo, lo tengo guardado para tatuarme la Champions’, asegura Vidal a su grupo de amigos. Y tenía claro el chileno que en el Camp Nou y con Messi en su equipo estaba más cerca de pintarse la Orejona que si se mudaba al Giuseppe Meazza (Inter)”, escribió la publicación.

Respecto a su participación en el andamiaje del cuadro culé, el medio afirmó que “caótico, pero omnipresente en el campo: rebelde pero alegre en el vestuario, Vidal es vitamina en el Camp Nou. Es el cuarto máximo goleador del Barcelona en la temporada”.

“El carismático Vidal se ganó la confianza de Messi y Luis Suárez. El chileno es un invitado habitual en los asados que organizan el argentino y el uruguayo en Castelldefels”, añadió.

Además, El País adelanta que el oriundo de San Joaquín asoma como titular para el choque con el Bayern en suelo portugués. “Vidal es una de las opciones que maneja Quique Setién para armar un equipo más físico ante el Bayern. El chileno ya jugó como mediocentro ofensivo (Betis y Eibar) y también como extremo (Nápoles en San Paolo), siempre una rueda de auxilio en defensa”, apuntó.

Para terminar, la publicación reveló que de no ganar la Champions con el Barça, Vidal podría regresar a la Juventus. “Y si no lo consigue en el Barça (tiene contrato hasta 2021), no descarta volver a Turín, ahora que su amigo Pirlo ha tomado las riendas de la Juve. Siempre obsesionado con su estado de forma (tiene un preparador físico que lo acompaña desde que llegó a Europa), la idea de Vidal es estirar su carrera lo máximo posible. Y tatuarse la Copa de Europa”, sentenció.