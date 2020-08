Jugó en la Católica, estudió periodismo y hoy es un importante escritor en Argentina

César Carignano llegó en julio de 2011 a Universidad Católica precedido de pasos por México, Suiza y su natal Argentina. Sin embargo, su paso por los cruzados duró apenas un semestre con nueve goles en 20 partidos y pese a ser campeón de la Copa Chile, volvió a Atlético Rafaela.

De esa discreta etapa pasaron nueve años y la vida del ex delantero dio un giro más que llamativo: estudió periodismo, se dedicó a la literatura con dos libros reconocidos en tierras trasandinas y de manera periódica publica columnas de opinión.

“La literatura me rescató de los momentos más importantes de mi carrera, al igual que mi esposa quien es mi mejor amiga. Me abrió la puerta, esta vez al enigmático mundo del post retiro. A su vez el periodismo me encontró cuando yo andaba necesitando que algo me encontrara. Cuando dejé el fútbol, sin un objetivo claro, la radio me pareció una experiencia bárbara”, narró el ex atacante en conversación con TyC Sports.

El oriundo de Freyre cuenta con dos obras: “Cañito vale doble” y “Andando”, esta último su autobiografía. En el diálogo con el citado medio, detalló los motivos para incursionar en el mundo literario.

“En el momento de la lesión, cuando yo estaba en México (Club América), sentía que nadie me escuchaba y pedía a gritos que me ayudaran porque llevaba dos años de inactividad. Un amigo me aconsejó que escribiera lo que estaba transitando. Lentamente fui haciendo una autobiografía, transformándose en un vehículo para superar mi dificultad física“, sintetizó.