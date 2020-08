Compañero de Arturo Vidal dio positivo por coronavirus

Mientras el primer equipo del Barcelona viajó a Lisboa para enfrentar al Bayern Munich por los cuartos de final de la UEFA Champions League, otros nueve jugadores iniciaron la pretemporada en el Complejo Joan Gamper en Cataluña.

Sin embargo, y luego de la realización de los exámenes PCR, se confirmó que el francés Jean-Clair Todibo dio positivo por coronavirus.

“Hola a todos, les informo que he dado positivo por covid-19, soy asintomático y me encuentro bien. Estoy en casa siguiendo el protocolo sanitario adecuado. Tengo muchas ganas de volver a los entrenamientos, pero ahora toca quedarse en casa hasta pasar el virus”, escribió el galo en sus redes sociales.

Se detalló, además, que ni Arturo Vidal u otro miembro del cuadro catalán tuvo “contacto estrecho” con el defensa.

