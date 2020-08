Massú agradeció la iniciativa de la estatua en su honor y dio a su candidato para ganar el US Open

Nicolás Massú, capitán del equipo chileno de Copa Davis y doble medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, dialogó con Deportes en Agricultura respecto a una iniciativa surgida hace pocos días por parte del sitio Catenaccio Sport: una estatua en su honor.

“Hace un día me enteré de la idea y lo recibo con mucho aprecio y gratitud. Es el cariño de la gente que te está entregando su afecto. Siempre traté de entregar lo mejor, me encantó representar a Chile. He sentido el cariño y la fuerza de todo Chile y he querido devolver la mano“, sostuvo el viñamariño, quien puso todas las fichas en Dominic Thiem, su pupilo, para ganar la próxima edición del US Open.

“Nosotros viajaremos el sábado. Hay muchas reglas y medidas de precaución, será algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Novak Djokovic estará en el US Open y si ves la lista, están todos. al menos el 90% de los jugadores. Puede pasar que se borre algún otro, pero están los mejores del mundo. Dominic, al estar tercero del ranking, siempre será un candidato para ganar el US Open. Él lo tiene claro, pero todos también tendrán muchas ganas”, expresó.