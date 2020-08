Figura del Atalanta pudo llegar a Colo Colo en 2009: “Siempre tuvo muchas condiciones”

Uno de los jugadores sensación en Italia es el mediocampista argentino Alejandro Darío Gómez, quien fue uno de los grandes artífices de la espectacular campaña del Atalanta en la Champions League 2019-2020.

En ese sentido, el trasandino pudo haber llegado a Colo Colo en 2009 en plena era de Hugo Tocalli en el cuadro popular. Resulta que el volante, era el candidato ideal para reemplazan al colombiano Macnelly Torres, quien por ese entonces estaba siendo fuertemente tentado para partir a Atlético Nacional.

“Sin duda que lo conocía, porque habíamos estado en la Sub 17 y Sub 20 de Argentina. No jugó el Mundial porque se lesionó, pero siempre he creído que tenía condiciones importantes”, afirmó el ex DT de los albos en conversación con AS Chile.

Ya con la salida del colombiano del plantel y la inminente renuncia de Tocalli a la banca del Cacique en 2011, los dirigentes de ese entonces llamaron al DT para consultar si Darío Gómez podía estar disponible.

“Yo me fui del club y me llamaron para preguntarme. Les dije que Gómez era un jugador interesante, que podía reemplazar tranquilamente a Macnelly. No hice otra cosa que hablar bien de él, como lo he hecho siempre”, aseguró.

A pesar de lo mencionado, la dirigencia de Blanco y Negro apostó por Marco Medel y Lucas Wilchez, mientras el “Papu” se fue a Catania donde hizo camino hasta llegar al Atalanta donde fue una de las figuras del cuadro italiano.

“Si lo llamaron o no, eso nunca lo voy a saber”, cerró Hugo Tocalli.