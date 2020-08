La alegría de Felipe Mora tras su primer título en el extranjero: “Estuvimos casi 45 días en Disney y valió la pena”

Felipe Mora y Portland Timbers se adjudicaron el “MLS is Back“, torneo disputado de manera íntegra en el Complejo ESPN Wide World of Sports de Bay Lake, Florida. A lo largo de la competición, el chileno jugó 202 minutos distribuidos en seis partidos y no marcó.

“Estoy contento de haber sido campeón en un año bastante raro por todo lo que está pasando a nivel mundial, pero feliz porque fuimos con las expectativas muy altas. Estuvimos casi 45 días en Disney y valió la pena”, sostuvo el atacante, quien comparó el logro obtenido en Estados Unidos con el campeonato que alzó con Universidad de Chile en 2017.

“Fue un campeonato distinto al que gané con la U, pero feliz porque son los logros que uno siempre quiere alcanzar“, sintetizó en diálogo con Deportes en Agricultura. El santiaguino, además, destacó los protocolos sanitarios implementados para el desarrollo de la competencia.

“Fue increíble lo que se hizo. Al principio estuvo complicado porque muchos equipos venían con contagiados, pero la liga los aisló rápido. Y si tenían muchos, los apartaba del torneo para la seguridad del resto”, manifestó.

Eso sí, Mora se “quejó” del clima de Orlando, Florida. “La humedad era horrible, te agotaba mucho. En los partidos quedabas con la camiseta pegada. O a veces entrenábamos de noche porque aparecía una tormenta durante el día y no se iba nunca”, cerró.