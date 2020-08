Atención Vidal: presidente del Barcelona confirmó al nuevo técnico del club

Se acabó el misterio y las especulaciones. Luego de la bochornosa eliminación de la UEFA Champions League a manos del Bayern Munich que derivó en el despido de Quique Setién y el inicio de la “reestructuración total” del Barcelona, el presidente Josep María Bartomeu confirmó quién será el nuevo técnico.

El elegido es Ronald Koeman, de 57 años y que a la fecha estaba a cargo de la Selección de Holanda.

“Si nada se tuerce, Koeman será el entrenador del Barça la próxima temporada. Ya conocemos cómo piensa y su filosofía”, expresó el directivo.

La prensa española, además, reveló que el adiestrador ya está en Cataluña y que será oficializado en las próximas horas.

Así las cosas, el ex defensa y campeón de la Copa de Europa 1992 será el nuevo jefe de Arturo Vidal.

🔊 @jmbartomeu: “If nothing goes wrong, Koeman will be Barça’s head coach next season. We already know how he thinks and his philosophy” pic.twitter.com/5CZHKBi597

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2020