Barcelona de Arturo Vidal continúa con su “limpieza” y anunció salida de importante directivo

Siguen los coletazos en el Barcelona de Arturo Vidal luego de la penosa eliminación de la UEFA Champions League a manos del Bayern Munich. Si este lunes se comunicó que el despido del técnico Quique Setién “era la primera decisión del proceso de reeestructuración del club”, durante este martes un importante directivo dejó su puesto.

Eric Abidal, ex jugador y secretario técnico de los catalanes, llegó a un acuerdo para rescindir su contrato. “El Club expresa públicamente su agradecimiento por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato positivo”, fue parte del comunicado.

Así las cosas, la limpieza al interior de los condales apenas está empezando.

❗ [LATEST NEWS]

Agreement for the ending of Éric Abidal’s contract

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2020