Manchester City despidió a Claudio Bravo: “Será recordado por ser el pionero en el nuevo estilo de juego del club”

Luego de cuatro años y ocho títulos locales conseguidos, Claudio Bravo cerró su etapa en el Manchester City.

Mediante un comunicado, el cuadro inglés despidió al chileno y le dedicó emotivas palabras y un carrusel de imágenes. “Todo el mundo en el Manchester City quiere agradecer a Claudio sus cuatro años en el club y desearle la mejor de las suertes en sus futuros proyectos“, expresó.

La institución, además, destacó las cualidades mostradas a lo largo de estos años por el arquero. “Será recordado por ser el pionero en el nuevo estilo de juego del City, en el que el portero, con habilidad y precisión en el juego de pie, desarrolla un papel fundamental”, complementó.

Así las cosas, es cuestión de días que el ex capitán de la Roja sea oficializado en el Real Betis.

Everybody at Manchester City would like to thank Claudio for his four years at the Club and wish him the best of luck in his future endeavours 🙌

🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/xFLBhEwp4K

— Manchester City (@ManCity) August 18, 2020