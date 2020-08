Barcelona de Arturo Vidal oficializó a su nuevo técnico

“Si nada se tuerce, (Ronald) Koeman será el entrenador del Barça la próxima temporada. Ya conocemos cómo piensa y su filosofía”. El presidente del Barcelona, Josep Bartomeu, acabó con los rumores y reveló que el holandés asumiría el proceso de reestructuración tras el bochorno en la UEFA Champions League.

Sólo faltaba la oficialización y esa llegó durante este miércoles. El ex defensa y autor del gol que le dio la “Orejona” a los catalanes ante la Sampdoria en 1992, será el nuevo jefe de Arturo Vidal.

El neerlandés de 57 años y “eterno candidato” al puesto vivirá el desafío más importante de su brillante carrera que cuenta con pasos por Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia y la Selección de su país, por nombrar algunos.

🙌 @RonaldKoeman played for Barça from 1989 to 1995

2️⃣6️⃣4️⃣ games

8️⃣8️⃣ goals

💙❤️ #KoemanCuler pic.twitter.com/PUGIMm6EXE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2020