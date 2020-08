Ángelo Henríquez y su dispar etapa en la U: “No he hecho los goles que se necesitan, entiendo las críticas”

Luego de un desafortunado paso por Atlas de Guadalajara en el primer semestre de 2018, Ángelo Henríquez volvió a Universidad de Chile con la meta de reencontrar el nivel que lo llevó a ser seleccionado y campeón de América con la Roja en 2015.

Su inicio fue prometedor: doblete en Santa Laura ante Unión Española en agosto de ese año. Sin embargo, con el paso de los meses se quedó y entre las lesiones, decisiones técnicas e irregularidad, perdió protagonismo en los universitarios.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el delantero hizo una autocrítica de su segunda etapa en los azules. “Como delantero no he hecho los goles que se necesitan y por ese lado entiendo las críticas. Si no juego, son decisiones del técnico, él tiene que velar por el bien del equipo”, dijo.

El atacante registra 415 minutos en lo que va de temporada y lleva un gol. ¿Cómo solucionar ese problema? “Este año hemos tenido muchas ocasiones de gol. Los delanteros tenemos que afinar la puntería, la U necesita que hagamos más goles“, expresó.