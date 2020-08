“Converso semanalmente con Reinaldo Rueda; le tengo mucho respeto y cariño”

Ivo Basay, técnico de Palestino, conversó con Deportes en Agricultura y reveló su cercanía con Reinaldo Rueda, DT de la Roja, con quien dialoga de manera constante.

“Yo converso con Reinaldo Rueda semanalmente. Le tengo mucho respeto y cariño“, dijo el “Hueso”, quien abordó el tema tras ser consultado sobre la escasez de entrenadores nacionales y si se proyecta a futuro como seleccionador.

“En estos momentos no me gustaría que surgiera mi nombre con Reinaldo aún en la Selección. Hoy no es tema”, enfatizó.

Antes de asumir en Palestino en 2018, Ivo Basay estuvo tres años sin dirigir y fue panelista en algunos medios de comunicación. ¿Qué tanto cambió su personalidad de ahí a la fecha? “Cuando estás fuera por gusto y no necesidad, es fundamental darse el tiempo para analizar. En esos tres años fuera cambié en la relación con los dirigentes, jugadores y mi forma de trabajar“, sintetizó.