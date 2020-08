Matías respondió a las dudas de su estado físico: “Se crearon muchas especulaciones, es normal”

Antes de la paralización del Campeonato Nacional y la Copa Libertadores debido a la pandemia del coronavirus, Matías Fernández disputó apenas 106 minutos distribuidos en cinco partidos. Las constantes lesiones le impidieron tener continuidad y ritmo a pesar de las altas expectativas que estaban depositadas sobre tras su regreso a Colo Colo.

Sin embargo, luego del retorno a las prácticas, el semblante del mediocampista es otro y así lo expresó en conferencia de prensa, instancia donde despejó las dudas sobre su condición física. “Se crearon muchas especulaciones y es normal, pero estoy mucho mejor y entrenando con continuidad. Estoy totalmente a disposición del entrenador”, dijo.

“Las ganas siempre están. Si el físico no me lo permite, uno tendrá que tomar consideraciones, pero yo me siento cada día mejor. Las ganas de jugar y el compromiso está intacto”, complementó el volante, quien reveló el “lado positivo” de su larga inactividad. “Este período sin jugar me ayudó mucho, estando en recuperación”, sintetizó.

El ’14’ de los blancos, además, espera que las molestias musculares y lesiones sólo sean un mal recuerdo. “En realidad mi expectativa es estar bien, sin molestias, sin dolores y poder aportar. Estoy enfocado en llegar bien al fin de semana. Llevo entrenando tres semanas y media con continuidad, junto a mis compañeros. Quiero disfrutar cada día, aprovecharlo, ir mejorando y llegar bien a los partidos”, manifestó.

Fernández también reconoció que con él hay una “consideración especial” al momento de las pautas y cargas de trabajo. “Tengo trabajos específicos por hacer para evitar lesiones. Seguramente mis compañeros tienen un poco más de fondo físico que yo, voy una semana atrasado, pero me siento cada vez mejor”, cerró.