Lista completa: los “viejos cracks” que animarán la reanudación del Campeonato Nacional 2020

Información de Claudio Dávila Ortiz/ Yordan Ponce González

Luego de cinco meses paralizado por la pandemia del coronavirus, este sábado 29 de agosto se reanudará el Campeonato Nacional 2020 con seis partidos que quedaron pendientes de fechas anteriores, entre los que destacan Colo Colo vs. Santiago Wanderers, Universidad Católica vs. Unión Española y Palestino vs. Universidad de Chile.

Junto con lo anterior, Deportes en Agricultura revisó las plantillas de los 18 equipos de Primera División y resaltó a aquellos cracks mayores de 35 años que buscarán ser protagonistas en el torneo nacional y demostrar que la edad no impedimento para esto. Revisa la lista completa a continuación.

Lucas Aveldaño (Deportes Iquique, 35 años)

Mauricio Zenteno (Deportes Iquique, 35 años)

Gustavo Lorenzetti (Deportes Iquique, 35 años)

Julio Barroso (Colo Colo, 35 años)

Juan Manuel Insaurralde (Colo Colo, 35 años)

José Pedro Fuenzalida (Universidad Católica, 35 años)

Roberto Cereceda (O’Higgins, 35 años)

Ramón Fernández (O’Higgins, 35 años)

Diego Vera (Curicó Unido, 35 años)

Jorge Deschamps (Cobresal, 36 años)

Fernando Manríquez (Coquimbo Unido, 36 años)

Mauricio Pinilla (Coquimbo Unido, 36 años)

Rodrigo Brito (Deportes La Serena, 36 años)

César Cortés (Palestino, 36 años)

José Luis Jiménez (Palestino, 36 años)

Jean Beausejour (Universidad de Chile, 36 años)

Walter Montillo (Universidad de Chile, 36 años)

Joaquín Larrivey (Universidad de Chile, 36 años)

Osvaldo González (Universidad de Chile, 36 años)

Paulo Garcés (Curicó Unido, 36 años)

Nicolás Correa (Universidad de Concepción, 36 años)

Fernando Hurtado (Deportes Antofagasta, 37 años)

Luis Pedro Figueroa (Coquimbo Unido, 37 años)

Christian Vilches (Unión La Calera, 37 años)

Miguel Ángel Pinto (Colo Colo, 37 años)

Albert Acevedo (O’Higgins, 37 años)

Roberto Gutiérrez (O’Higgins, 37 años)

José Manuel Rojas (Curicó Unido, 37 años)

Carlos Espinosa (Curicó Unido, 37 años)

Martín Cortés (Curicó Unido, 37 años)

Jaime Valdés (Deportes La Serena, 39 años)

Humberto Suazo (Deportes La Serena, 39 años)

Johnny Herrera (Everton, 39 años)

Esteban Paredes (Colo Colo, 40 años)