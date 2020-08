Manuel Pellegrini recordó su polémica con Riquelme: “Me dolió mucho; sigo teniendo una gran idea de él”

El entrenador chileno Manuel Pellegrini, que dirige en la actualidad al Real Betis, se dio tiempo para recordar la tirante relación que tuvo con el ex mediocampista argentino Juan Román Riquelme, específicamente cuando ambos coincidieron en el Villarreal.

El ‘Ingeniero’ protagonizó una disputa pública con Riquelme, quien en ese tiempo era la figura del ‘Submarino Amarillo’ en el mediocampo. El técnico nacional lo “cortó” por no llegar a tiempo a la citación.

“Me dolió mucho lo de Román porque sigo teniendo una gran idea de él. Como futbolista creo que ha sido uno de los mejores jugadores que he dirigido en mi carrera. Extraordinario dentro de la cancha“, expresó el ex entrenador del Real Madrid y el Manchester City en Fox Sports Argentina.

“Me hubiera encantado haber podido arreglar la situación, lo intenté muchas veces pero hay conceptos como técnico que no puedo transar delante del grupo”, agregó Pellegrini sobre el caso del hoy vicepresidente de Boca Juniors.

En la actualidad, Pellegrini realiza la pretemporada con el Betis, club al que llegó en julio pasado, de cara a la próxima campaña, donde el objetivo es mejorar ostensiblemente el 15º lugar de la última liga española.