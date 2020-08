Toma nota y agéndalo: esta es la programación del regreso del fútbol chileno

Al fin. Este fin de semana regresa el Campeonato Nacional de Primera División y Primera B y lo hará con vibrantes partidos que podrás seguir tanto en la sintonía de Deportes en Agricultura como por la señal oficial.

¿Tienes lápiz y papel? Entonces toma nota y agéndalos.

Primera División:

Sábado 29 (13:30): Colo Colo vs. Santiago Wanderers*

Sábado 29 (16:00): Coquimbo Unido vs. Huachipato**

Sábado 29 (18:30): Universidad Católica vs. Unión Española*

Domingo 30 (11:00): O’Higgins vs. Deportes Antofagasta

Domingo 30 (16:00): Palestino vs. Universidad de Chile*

Domingo 30 (18:30): Curicó Unido vs. Unión La Calera

Primera B:

Sábado 29 (12:00): Deportes Copiapó vs. Cobreloa

Sábado 29 (12:30): Deportes Valdivia vs. Deportes Puerto Montt

Sábado 29 (15:00): Santiago Morning vs. San Luis

Sábado 29 (15:00): Ñublense vs. San Marcos de Arica

Domingo 30 (13:30): Rangers vs. Deportes Temuco

Lunes 31 (15:00): Deportes Santa Cruz vs. Deportes Melipilla

Lunes 31 (17:30): Magallanes vs. Barnechea

*: transmisión de Deportes en Agricultura

**: se transmitirá por televisión abierta vía Chilevisión