Brasil: Araos jugó un tiempo en agónica derrota de Corinthians ante Sao Paulo

El mediocampista nacional Angelo Araos fue titular y disputó el primer tiempo este domingo en la agónica derrota de Corinthians por 2-1 en su visita a Sao Paulo, en partido válido por la sexta fecha de la Serie A del fútbol brasileño.

Debido a sus buenas presentaciones en las fechas anteriores, el ex jugador de Deportes Antofagasta y Universidad de Chile fue estelar en el andamiaje de Tiago Nunes. El ex seleccionado chileno Sub-20 y Sub 23 se mostró activo y siempre buscando balones, pero no pudo ser un agente desequilibrante.

De cara al segundo lapso, el jugador de 23 años fue sustituido por el delantero Luan Vieira.

El dueño de casa se quedó con el triunfo en el Estadio Morumbí con las anotaciones del volante Hernanes, a los 14 minutos, y del atacante Brenner, a los 90+2’.

La única cifra del ‘Timao’ en este choque paulista llegó a los 36 minutos y fue obra de Ramiro Benetti.

Con este resultado, Corinthians se ubicó en el decimotercer lugar de la tabla con cinco puntos. Por la fecha 7, el equipo de Araos visitará el miércoles 2 de septiembre a Goiás.

En tanto, Sao Paulo se colocó en la segunda plaza de la clasificación con 13 unidades, a dos del líder Internacional de Porto Alegre. En la próxima jornada, el ‘Tricolor’ visitará el jueves 3 de septiembre al Atlético Mineiro, equipo que dirige Jorge Sampaoli.