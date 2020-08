¿Coincides? “La hinchada de la U es más fiel; la de Colo Colo es más exigente”

Sin dudas que el superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se robará las miradas de la nueva fecha del Campeonato Nacional. Azules y albos se medirán este domingo a las 14 horas en el Estadio Nacional y si bien llegarán con dudas luego de sus respectivos reestrenos, el duelo entre ellos es historia aparte.

Patricio Yáñez, ex delantero de ambas instituciones durante la década del ’90, conversó con RedGol e hizo una sabrosa comparación entre las barras. “Aquí no vamos a negar la impotancia de la barra de Universidad de Chile, todos la califican como la barra más fiel. Recuerdo que el ’90, con una pésima campaña, el sector sur del Estadio Nacional estaba repleto. Quizás otros sectores no se llenaban, pero el apoyo es incondicional. Es una realidad”, dijo.

Sobre ese mismo punto, el panelista de Deportes en Agricultura recalcó las diferencias con la afición del “Cacique”. “La hinchada de Colo Colo es más exigente, cuando ve que el equipo no responde es más crítica. Tal vez porque Colo Colo es un equipo que ha tenido más títulos, ganó la Copa Libertadores y hay una serie de elementos en el paladar del hincha que se acostumbró. El hincha de Colo Colo, cuando no funciona, es mucho más crítico que la masa de hinchas que tiene la U“, expresó.