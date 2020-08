Prensa brasileña quedó “contenta” con el debut de Mauricio Isla en Flamengo

Mauricio Isla debutó en el Flamengo y lo hizo de la mejor manera. El chileno ingresó a los 65′ en el 1-0 sobre Santos, se le vio muy participativo por la banda derecha y generó una ocasión de peligro que erró Gabriel Barbosa. Además recibió tarjeta amarilla por una fuerte entrada sobre el venezolano Yeferson Soteldo.

La prensa brasileña elogió al nacional y lo calificó con buenas notas. “En ataque tuvo tiempo suficiente para presentar credenciales alentadoras. Hizo dos grandes centros“, publicó Lancenet que le puso un 7.

Globoesporte, por su parte, lo premió con un 6,5, pero no argumentó en sus motivos.

As palavras do estreante do dia. A Nação está contigo, Isla! Vamos em frente! 🎙 #CRF https://t.co/kClOdvAldv

— Flamengo (@Flamengo) August 30, 2020