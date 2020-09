Sagal reveló la jugada que más lo marcó en la Roja y reconoció: “Siento que estoy al debe”

Desde su debut en enero de 2015 con Jorge Sampaoli al mando, Ángelo Sagal cuenta con 18 partidos y dos goles por la Roja. Sin embargo, a pesar sus presencias en la Copa Confederaciones 2017 y la Copa América 2019, aún no logra afianzarse y es foco de las críticas cada vez que aparece en las nóminas de Reinaldo Rueda.

El talquino, quien hace pocos días firmó en el Denizlispor de la Superliga de Turquía, conversó con Deportes en Agricultura y reveló la jugada que, a priori, lo marcó en la Selección y derivó en las dudas tanto de los hinchas como la prensa especializada. “Estamos expuestos a eso (las críticas), nuestro rendimiento nos hace pensar en que la gente nos va a criticar, pero (la gente) está marcada con el gol que me pierdo en la final ante Alemania (Copa Confederaciones). Nunca lo he dicho como lo estoy diciendo ahora, pero me afectó muchísimo esa jugada. Fue un golpe duro en lo anímico, pero esos son golpes de los cuales los futbolistas nos tenemos que recuperar”, expuso.

Sobre esa misma línea, el zurdo reconoció tener una deuda pendiente con Chile. “Me ha costado en ese sentido. Las críticas no las veo mal, pero sí siento que estoy al debe. Soy consciente que el rendimiento no es el mismo que he tenido en el club, quizás es un tema de confianza personal”, expresó.

Sagal, además, elogió el trabajo de Reinaldo Rueda y agradeció la paciencia que ha tenido en estos dos años de proceso. “No puedo decir nada del ‘profe’ (Reinaldo) Rueda. Ha sido paciente bancándome o dándome la posibilidad en varios partidos. Me sentí cómodo en la gira donde fuimos muchos jóvenes donde estuvo Gary Medel (N. de la R: junio de 2018), quizás estando con los grandes se siente una presión distinta y extra. Eso quizás te pase la cuenta y uno no se desenvuelve de la mejor manera“, sostuvo.

Al cierre del diálogo, el seleccionado fue tajante sobre su posición en la cancha. “No me imagino en ningún lugar jugando de lateral izquierdo. Sí cuando debuté en Rangers jugaba de volante por la izquierda, pero tenía un central que me cubría la espalda en todo ámbito defensivo. Mi posición natural es extremo por la izquierda, ni siquiera con el perfil cambiado porque no voy a resolver de tan buena forma. Así jugué en Huachipato lo que considero el mejor tiempo de mi carrera”, sentenció.