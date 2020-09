El desahogo de Alexis: reveló todos los detalles de su mal paso por el Manchester United

El delantero chileno Alexis Sánchez rompió el silencio de cuáles fueron los motivos por los que abandonó Manchester United y el por qué no rindió en los “Diablos Rojos”. En ese sentido, el “Niño Maravilla” realizó una transmisión en Instagram donde se desahogó.

“Quiero hablar un poco de mi periodo del United, de muchas cosas que se dijeron que me hacían ver mal. Bueno, hablar un poco de toda mi experiencia en ese equipo”, comenzó diciendo en un Live que duró seis minutos.

“Tenía un acuerdo con el Manchester City, no se dieron las cosas y me salió la oportunidad del United. Cuando chico me gustaba ese club, era tentado y terminé firmando sin informarme mucho de la interna”, reveló.

Pero eso no fue todo, ya que Alexis también comentó los problemas que había dentro del camarín de Old Trafford. “Los primeros días que estuve con mis compañeros y estuve con todos. A veces hay cosas que no te das cuenta hasta llegar. Me acuerdo el primer entrenamiento que tuve y me di cuenta de muchas cosas. Llegué a mi casa ese día y le digo a mi familia y mi representante, que quería hacer tira el contrato para volver al Arsenal”.

“Se pusieron a reír, había algo que no me cuadraba, no me parecía bueno. Pero ya estaba ahí. Sentí lo mismo muchos meses, no éramos unidos como equipo en ese entonces. Les cuento mi experiencia porque los periodistas hablan sin saber y molestaba, dolía”, complementó.

“Lo mismo de exjugadores que no tenían idea de lo que pasaba, que era culpa mía. A veces un jugador depende de la interna, que sea una familia, que seamos unidos y no lo éramos en ese momento”, confesó.

La gota que rebalsó el vaso para Alexis fue un cotejo en el que ni siquiera fue a la banca. “En un duelo con el West Ham no me vestí, no me cambié y nunca me había pasado eso como jugador. Me dolió mucho. Ese día dije que eso no podía pasar, pasé ser uno de los mejores de la Premier League a no vestirme en cinco meses”.

“Se terminó esa temporada y llegó el actual entrenador (Ole Gunnar Solskjaer). Decidí hablar con él, le dije ‘miste, es necesario que yo tome otro aire’. Estaba la opción del Inter, me dijo que no había problema y ahora soy jugador del Inter”, cerró.