Ex pareja de Leo Valencia y episodios de violencia intrafamiliar: “Colo Colo mantiene jugando a mi agresor”

Valeria Pérez, ex pareja de Leonardo Valencia, dialogó con el matinal de “Bienvenidos” de Canal 13 y contó algunos detalles de los reiterados episodios de violencia del volante hacia ella a lo largo de los 10 años que estuvieron juntos.

En la primera parte de la entrevista, la joven criticó el manejo de la situación por parte de Colo Colo, club que a la fecha no se ha pronunciado por la situación. “¿Cómo le enseñamos a las nuevas generaciones si pese a que yo estoy haciendo una acusación, Colo Colo mantiene jugando a mi agresor? Y además lo veo jugando, celebrando goles y riéndose en mi cara”, dijo, visiblemente afectada.

Pérez también cuestionó el rol de Carabineros en la realización de las denuncias por maltrato. “Ahora he notado un cambio, pero cuando iba a Carabineros siempre me decían “mañana se arregla” o “eso pasa en todas las parejas”. Y por eso les digo a todas que no se cansen porque debemos alzar la voz”, expresó.

La víctima, quien reveló algunas amenazas por parte del entorno del jugador, recordó los inicios de los sucesos de violencia en la relación. “Quedé embarazada a los 17 años y cuando tuve mi primer hijo, cambió todo: se sintió poderoso conmigo y vivía casi con él porque salí de mi casa súper chica”, complementó.

“Me fui a vivir con su familia y son todos como él. Tenía una cultura que no era la mía, lo viví y lo normalicé. El padre de Leo agredía a la mamá, los hermanos de él agredían a sus esposas, sus hermanas eran agredidas. Es una familia súper machista, en las fiestas las mujeres estaban allá y los hombres acá, era todo súper machista”, cerró la joven.