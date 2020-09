“¡Fuera, se tiene que ir!”: hinchas de Colo Colo pidieron la salida de Leonardo Valencia tras denuncias por violencia intrafamiliar

Durante este jueves el matinal “Bienvenidos” de Canal 13 entrevistó a Valeria Pérez, ex pareja de Leonardo Valencia, volante de Colo Colo y acusado de violencia intrafamiliar en reiteradas oportunidades.

En el diálogo con la señal privada, la joven detalló todos los episodios en los cuales el jugador la violentó física y sicológicamente, a tal punto que reveló “vivir asustada” ante las constantes amenazas que recibe desde el entorno del victimario.

La conversación repercutió fuertemente en las redes sociales, plataforma en la cual cibernautas e hinchas albos pidieron la salida del mediocampista por no representar los valores de la institución.

Es impresentable que Colo Colo no tome medidas en el caso de violencia de Leo Valencia contra su ex pareja. La institución debe manifestarse de alguna manera

Ese es tu ídolo? el mío no, colocolina hasta la muerte, pero mujer primero. Leo valencia fuera del Equipo.

Para echar a Humberto Suazo por enojarse por un cambio, Blanco y Negro ni se arrugó. Aaaaah pero pa echar a Leo Valencia pucha no es que ufffff difícil mmmm aquí tienen un comunicado jeje

Leo Valencia, es un maltratador de mujeres y no solo eso, también extorsiona a su ex mujer. Colo Colo, debe tomar drástica decisión respecto de su contrato. pic.twitter.com/OsbH2P6k4c

Me importa camión de 🍄🍄🍄 lo que juega o si es hincha de la U, Leo Valencia debe ser despedido de Colo Colo, el weón es un delincuente y sobretodo un maricon maltratador !

B$N es el cáncer del club. Jamás representarán los valores fundacionales de Colo Colo. El Club de David no es para Goliat y por ello no debemos hacer oídos sordos como los hace una SA. Exigimos la desvinculación de Leo Valencia del Club, no somos cómplices de violencia de género

